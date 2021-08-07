شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستبعد رمضان صبحي من مواجهة الطلائع ويضم أحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق التى تدخل فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز، حيث يحل بيراميدز ضيفا في التاسعة مساء الأحد على نظيره طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري فى إطار مواجهات الجولة 29 من الدوري.

وضمت القائمة المختارة لبيراميدز20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس.