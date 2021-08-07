شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يعود للتهديف مع الزمالك بعد غياب 75 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المغربي أشرف بن شرقى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للتهديف مع الفريق الأبيض، بعد غياب 75 يوما، بعدما سجل هدف فريقه الثالث في شباك غزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

وفشل أشرف بن شرقي في هز الشباك أمام فريقى أسوان ومصر للمقاصة، قبل أن يعود للتهديف أمام غزل المحلة منذ آخر هدفه سجله بالدوري، حين هز شباك فريق المصري البورسعيدي يوم 24 مايو الماضي.

ورفع بن شرقى رصيد إلى الهدف 13 مع الزمالك في الدورى محتلا المركز الثالث في ترتيب جدول هدافى الدورى المصري خلف محمد شريف نجم الأهلى المتصدر برصيد 17 هدفا وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا في المركز الثانى برصيد 15 هدفا.

ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرزاق شيكابالا – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى: حراسة المرمى: عمرو شعبان، خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك، خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ، خط الهجوم: خالد رسلان.