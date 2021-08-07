شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبرز احتفال أفشة وشريف.. "لنحظى بقليل من المرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر، احتفالية محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق، ومحمد شريف هداف الأهلي، بعد هدفه في شباك سيراميكا، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الدوري العام، وعلق حساب الأهلي "لنحظى بقليل من المرح".



الاهلي



قفشة وشريف

وتساوى محمد شريف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع رقم المغربي وليد أزارو في موسم 2017-2018 بعد تسجيله هدفا فى شباك سيراميكا فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الأهلى والسلام ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري ووصوله للهدف 18.

بات محمد شريف على بُعد هدف فقط من معادلة رقم أحمد بلال بالألفية الجديدة في الدوري موسم 2002-2003، حين سجل 19 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها، وتفوق شريف على الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا.

ويتواجد شريف في المركز الرابع لقائمة الأكثر تهديفا للأهلي في موسم واحد وسط أساطير القلعة الحمراء، وأكثر من سجلوا أهداف في موسم واحد بالدوري.

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا.

ويقدم محمد شريف قوية مع الأهلي نجح خلالها في تسجيل 25 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات وبات المهاجم الأول في صفوف الفريق الأحمر متفوقا على باقي المهاجمين، وهم صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.