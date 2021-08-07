شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم السبت 7 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 7 / 8 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، إسلام جابر لاعب الزمالك يدخل اهتمامات الاتحاد السكندري، والزمالك ينتصر على غزل المحلة بثلاثية ويُشعل المنافسة على "قمة" الدوري.

الزمالك ينتصر على غزل المحلة بثلاثية ويُشعل المنافسة على "قمة" الدوري

حقق فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فوزًا كبيرًا على فريق غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بثلاثة أهداف دون رد سجلهم أحمد زيزو وسيف الجزيري وأشرف بن شرقى، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليُشعل الصراع على جدول ترتيب الدورى هذا الموسم، ليستعيد صدارة الترتيب مرة أخرى فى انتظار نتيجة مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا، التى ستجمع بينهما مساء اليوم السبت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

إسلام جابر لاعب الزمالك يدخل اهتمامات الاتحاد السكندري

دخل إسلام جابر لاعب فريق الزمالك ضمن اهتمامات الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة العميد حسام حسن، لتدعيم صفوف زعيم الثغر الموسم المقبل، والذي يبحث فيه الاتحاد عن 8 صفقات سوبر على الأقل لتعويض الغيابات وبعض الراحلين عن الفريق وأبرزهم الهاربان روماريو ويلياميز وإيمانويل أكوي.

تحية خاصة لـ أيمن حفني باستاد الإسكندرية قبل مواجهة الزمالك والمحلة

حرصت المجموعة القليلة الموجودة بمقصورة استاد الإسكندرية لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام غزل المحلة، على تحية أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض، فور نزوله لأداء التدريبات مع البدلاء، وذلك فى ظل ظهوره لأول مرة بقائمة الزمالك.

وكيل لاعبين: ميكيسونى كان معروضا على الزمالك قبل الأهلي مقابل 500 ألف دولار

كشف ميدو حزين، وكيل اللاعبين، أن اللاعب الموزمبيقى لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزانى تم عرضه على الزمالك قبل تفاوض الأهلى معه، وكان لدينا تفويض من قبل مسئولي النادى مقابل 500 ألف دولار.

علي ماهر يطالب إدارة المصري بحسم صفقة أسامة فيصل من الزمالك

طالب على ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي من إدارة ناديه، بسرعة التفاوض مع الزمالك لضم موهبة الفريق الأبيض أسامة فيصل الذي قدم مستويات قوية مع الفريق خلال هذا الموسم رغم قلة دقائق مشاركاته.

الاتحاد السكندري يطمئن على جاهزية الغندور وعمار وصبحى استعدادا للزمالك

اطمأن الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة العميد حسام حسن على جاهزية بعض اللاعبين الغائبين عن الفريق الفترة الماضية، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 10 أغسطس باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.

أشرف بن شرقى يعود للتهديف مع الزمالك بعد غياب 75 يوما