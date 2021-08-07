شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يكشف "نص" رسالة كارتيرون لأيمن حفنى بعد الفوز على المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك، عن سعادته عقب الفوز الكبير على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، فى الجولة الـ29 بالدورى، مشيرا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم الثقة والإصرار على الفوز في كل المباريات المتبقية بالدوري الممتاز من أجل الحفاظ على الصدارة.

وقال عبد المقصود عقب المباراة، "غزل المحلة من الفرق المميزة فى الدوري، لذا كان علينا التركيز فى بداية اللقاء، وهو ما أسفر عن ثلاثية مبكرة سهلت من المهمة".

وأضاف عبد المقصود، "منذ انطلاق معسكر الزمالك في الإسكندرية، ونرى كجهاز فني أمرا مختلفا فى أيمن حفني، حيث كان يخوض التدريبات بتركيز شديد لدرجة أن كارتيرون قال له حفني عاد من جديد، والجهاز الفني كان يتابع مستوى حفني في المباريات الودية لذلك استحق المشاركة فى مباراة المحلة اليوم ونعتبره إضافة قوية لهجوم الزمالك كونه لاعبا يصنع الفارق في أي وقت"، وتابع عبد المقصود، "مسألة مشاركة حفني ستكون وفق وجهة نظر الجهاز الفني وفي التوقيت المناسب".

واختتم مدرب الزمالك المساعد تصريحاته، "معسكر الزمالك ببرج العرب كان ناجحا وتم تجهيز كل عناصر الفريق، والزمالك لديه 30 لاعبا جاهزون للمشاركة في أي وقت".

وحقق فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فوزًا كبيرًا على فريق غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بثلاثة أهداف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليُشعل الصراع على قمة جدول ترتيب الدورى هذا الموسم، ليستعيد صدارة الترتيب مرة أخرى فى انتظار نتيجة مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا المقامة حاليا.