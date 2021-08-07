شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو سيراميكا يدعمون المدير الإداري بعد جراحة القلب المفتوح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو سيراميكا على ارتداء قميص يحمل صورة خالد الجرجاوي، المدير الإداري للفريق، والذي يجري جراحة قلب مفتوح، في الفترة الحالية، في تصرف يعكس روح الأسرة الواحدة بين أعضاء الجهاز الفني والإداري والعمال داخل فريق سيراميكا.

من جانبه أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، أن روح الأسرة الواحدة هو عنوان العلاقة داخل الفريق، سواء بين اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري للفريق، متمنيا لخالد الجرجاوي دوام الصحة والعافية.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وحمدى فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف فى الهجوم.

ويضم تشكيل سيراميكا كلا من: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد محسن، خالد صبحى، عبد الله محمود، رجب بكار، طارق سامى، خط الوسط: محمد تونى، كوامى بونسواه، محمد إبراهيم، ميدو جابر، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا وفى رصيده 61 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

خاض الأهلي 27 جولة حقق الفوز في 18 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة».

وتعادل في7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض سيراميكا مباراة اليوم في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة جمعها من 27 مباراة، بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر في 8 مباريات.