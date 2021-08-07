محمد شريف يعادل رقم وليد أزارو بعد تسجيله هدفا فى شباك سيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - تساوي محمد شريف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع رقم المغربي وليد أزارو في موسم 2017-2018 بعد تسجيله هدفا فى شباك سيراميكا فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الأهلى والسلام ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري ووصوله للهدف 18.

بات محمد شريف على بُعد هدف فقط من معادلة رقم أحمد بلال بالألفية الجديدة في الدوري موسم 2002-2003، حين سجل 19 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها، وتفوق شريف على الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا.

ويتواجد شريف في المركز الرابع لقائمة الأكثر تهديفا للأهلي في موسم واحد وسط أساطير القلعة الحمراء، وأكثر من سجلوا أهداف في موسم واحد بالدوري.

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا.

ويقدم محمد شريف قوية مع الأهلي نجح خلالها في تسجيل 25 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات وبات المهاجم الأول في صفوف الفريق الأحمر متفوقا على باقي المهاجمين وهم صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

وجاءت قائمة الأكثر تهديفا للأهلي بمسابقة الدوري:

محمود الخطيب (23) – 1974-75

طه إسماعيل (20) – 1962-63

أحمد بلال (19) – 2002-2003

محمد شريف (18) – 2020-2021

محمد أبو تريكة (18) – 2005-2006

وليد أزارو (18) – 2017-2018

أمادو فلافيو (17) – 2006-2007

عماد متعب (15) – 2004-2005

حسام حسن (15) – 1998-1999