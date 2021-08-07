شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: أهداف الزمالك من أخطاء "ساذجة".. وبعض اللاعبين انشغلوا بالعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، عن حزنه لخسارة فريقه أمام الزمالك، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد عيد، خلال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الأهداف المبكرة أصابت الفريق واللاعبين بحالة انهيار، مشيرا إلى أن الفريق يعاني من نقص عددى فضلا عن غياب 7 لاعبين أساسيين.

وأشار خالد عيد إلى أن الأهداف التى سجلها لاعبو الزمالك جاءت من أخطاء ساذجة، وقال: "مباراة اليوم من أسوأ المباريات التى خاضها غزل المحلة خلال الموسم الحالي".

وأضاف المدير الفنى لغزل المحلة أن المباراة أصبحت في متناول الزمالك بعد الأهداف المبكرة التى منحته خاصية اللعب بأريحية، مشيرا إلى أنه بعد ركلة الجزاء اتسم أداء لاعبي المحلة بالعشوائية.

واختتم حديثه أن بعض اللاعبين بدأوا الانشغال بالعروض عن طريق السماسرة، مطالبا إدارة النادى باتخاذ خطوات قوية لإيقاف ذلك الأمر خاصة أنها أصبحت مشكلة كبيرة تؤرق الفريق مؤخرا.

وحقق فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، انتصارا كبيرا على فريق غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بثلاثة أهداف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليُشعل المنافسة على قمة ترتيب الدورى هذا الموسم، بعدما استعاد صدارة الترتيب مرة أخرى فى انتظار نتيجة مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا المقامة حاليا.