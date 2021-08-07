شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق وسط الأبطال المصريين في الأولمبياد: مش قلنالكم إحنا هنفرحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت اللاعبة المصرية جيانا فاروق، التي توجت بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، صورة تجمعها مع الأبطال المصريين الذين حصدوا ميداليات في البطولة في هذه النسخة المقامة حاليا في طوكيو باليابان، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".

وظهرت جيانا فاروق وهي تقف بجوار فريال أشرف، التي توجت اليوم بالميدالية الذهبية في الكاراتية، وبجوار كل من: أحمد الجندى، ومحمد إبراهيم كيشو، وهداية ملاك، وسيف عيسى، وكتبت: "مش قولناكم إحنا هنفرحكم".



الابطال المصريين فى الاولمبياد

جيانا فاروق هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تحقق ميدالية أولمبية في رياضة الكاراتيه، حيث إنها أول نسخة أولمبية تشارك فيها لعبة الكاراتيه، كما أنه من المقرر غياب اللعبة عن أولمبياد باريس 2024، ولوس أنجلوس 2028.

وتوجت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، اليوم، بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من البطولة.

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

ونجحت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، فى التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.