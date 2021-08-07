شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع رصيدها إلى 38 ميدالية في الأولمبياد من بينها 8 ذهبيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البطلة المصرية فريال أشرف، لاعبة الكاراتيه، إنجازا جديدا يضاف إلى قائمة شرف الرياضة المصرية، بعدما حصدت الميدالية الذهبية خلال مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ورفعت فريال رصيد مصر من التتويج بالميداليات إلى 38 ميدالية في الأولمبياد تاريخيا، بينما حصدت الميدالية الذهبية رقم 8 لمصر تاريخيا، بجانب 19 برونزية، و11 فضية.

وتعتبر لعبة رفع الأثقال هي الأكثر تحقيقا للميداليات بالنسبة للمشاركات المصرية في الدورات الأوليمبية بـ13 ميدالية 5 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات.

وتأتي المصارعة الرومانية في المرتبة الثانية برصيد 7 ميداليات، منها ذهبيتان و3 فضيات وبرونزية.

فيما تحل الملاكمة في المركز الثالث برصيد 4 ميداليات بواقع 3 برونزيات وفضية واحدة.

ويحتل التايكوندو المركز الرابع برصيد 4 ميداليات برونزية.

ويأتي الكاراتيه في المركز الخامس برصيد ميداليتين واحدة برونزية وأخرى ذهبية، ويليه الغطس بميداليتين واحدة فضية وأخرى برونزية، ويليه الجودو بنفس الرصيد.

وحقق سلاح الشيش ميدالية واحدة فضية، فيما حقق الخماسي الحديث ميدالية فضية حصدها البطل المصري أحمد الجندي اليوم.