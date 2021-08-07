شكرا لقرائتكم خبر عن شريف يضيف الثاني للأهلي في شباك سيراميكا وأول أهدافه من ركلة جزاء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى سيراميكا في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليسجل شريف أول أهدافه من ركلات الجزاء.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد سيراميكا في المباراة التي تجمعهما على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمود وحيد ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي.

وأعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الأهلي، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: عامر عامر في حراسة المرمى، رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - عبد الله محمود في الدفاع، محمد إبراهيم - محمد توني - كوامي بونسو- ميدو جابر في الوسط، وأحمد ياسر ريان في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء، حمزة معوض - سيف تقا- وليد عبد المنعم - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - فابريس نجاه.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا وفي رصيده 61 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

خاض الأهلي 27 جولة حقق الفوز في 18 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة».

وتعادل في7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض سيراميكا مباراة اليوم في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر في 8 مباريات.



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