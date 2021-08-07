شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يخضع لمسحة طبية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بدر بانون، لاعب الفريق، سوف يجري مسحة طبية غدًا؛ للوقوف على حالته ومدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية، بعد خضوعه للعزل.

وقال رئيس الجهاز الطبي، إن حالة بدر بانون في تحسن مستمر، وفي ضوء نتيجة المسحة الطبية التي سوف يجريها غدًا سوف يتحدد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته اليوم في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على سيراميكا وحصد نقاط المباراة الثلاث، لتصدر قمة جدول المسابقة، في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.