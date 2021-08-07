شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء محتسبة الأبرز فى لقاء الزمالك وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * غزل المحلة

المسابقة : الجولة الثامنة والعشرون من الدوري المصري

الملعب : استاد الأسكندرية

نتيجة المباراة : ثلاثة أهداف دون رد لصالح الزمالك.

حكم المباراة : أحمد الغندور

المساعد الأول : محمود أبو الرجال

المساعد الثاني : خالد حسين

الحكم الرابع : أحمد العباسى

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : أحمد الغندور

القرارت الفنية والسيطرة على المباراة : فى مباراة متوسطة المستوى نجح أحمد الغندور فى إدارتها بسلاسة هو وطاقم التحكيم بالكامل نتيجة التركيز والتعاون المشترك

وجاءت حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 22 يحتسب الغندور ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد خطأ من مدافع غزل المحلة ضد مهاجم الزمالك سيف الدين الجزيرى وقرار صحيح باحتساب ركلة الجزاء نتيجة العرقلة الواضحة حيث أن الغندور كان فى تمركز جيد استطاع من خلاله رؤية التفاصيل الدقيقة للخطأ.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 57 مطالبة من لاعبى غزل المحلة بلمسة يد وركلة جزاء وقرار صحيح من الغندور باستمرار اللعب، نظرا لأن الكرة اصطدمت بفخذ مدافع الزمالك وليس يده.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 62 مطالبة من لاعبى الزمالك بلمسة يد وركلة جزاء والحكم يأمر باستمرار اللعب وقرار أيضا صحيح حيث أن اليد كانت بجانب الجسد ولم تكبر الجسم بصورة غير طبيعية وبالتالى لا يوجد أى خطأ.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة واستخدام مثالى لعنصر السرعة القصوى فى الدقيقة 19 و 56 فى حالتى هجوم معاكس لصالح الزمالك واستخدام عنصر الجرى الخلفى فى الدقيقة 41.

تطبيق عنصر إتاحة الفرصة: استخدم أحمد الغندور عنصر إتاحة الفرصة فى الدقائق 34, 78 بشكل مثالى.

العقوبات الانضباطية: أنذر الغندور محمد عادل مدافع نادى غزل المحلة فى الدقيقة 52 للدخول بتهور على شيكابالا لاعب الزمالك.

تقييم الحكمين المساعدين :

المساعد الأول : أشار إلى حالات التسلل فى الدقيقة 11 وتعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقيقة 55 بتقدير صحيح.

المساعد الثانى : أشار إلى حالة تسلل فى الدقيقة 59 بتقدير صحيح.

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.