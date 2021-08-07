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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 8 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: الزمالك ينتصر على غزل المحلة بثلاثية، ويُشعل المنافسة على "قمة" الدوري، وبيراميدز يستبعد رمضان صبحي من مواجهة الطلائع ويضم أحمد الشيخ.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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