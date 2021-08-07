شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 8 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: الزمالك ينتصر على غزل المحلة بثلاثية، ويُشعل المنافسة على "قمة" الدوري، وبيراميدز يستبعد رمضان صبحي من مواجهة الطلائع ويضم أحمد الشيخ.

الزمالك ينتصر على غزل المحلة بثلاثية ويُشعل المنافسة على "قمة" الدوري

بيراميدز يستبعد رمضان صبحي من مواجهة الطلائع ويضم أحمد الشيخ الأهلي يكتفي بالثنائى ميكيسوني وبيرسي تاو فى ميركاتو "الأجانب"

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