شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يدعم صالح جمعة في مباراة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد إبراهيم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، على دعم صديقه صالح جمعة، بعد إجراء جراحة وتر أكيليس، وذلك خلال مواجهة الأهلي المقامة حاليا على استاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى.

وحمل محمد إبراهيم قميص صالح جمعة في لفتة إنسانية منه تجاه زميله صالح الذى يغيب عن الملاعب لفترة من 6 إلى 9 شهور، بعد إجرائه جراحة وتر أكيليس.

وكان صالح جمعة قد تعرّض لإصابة بقطع كامل فى وتر أكيليس أثناء المباراة الودية الأخيرة التى خاضها نادى سيراميكا أمام طلائع الجيش.

وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى، إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقيقة نجح فى صناعة 4 أهداف وسجل هدف وحيد وحصل على 3 إنذارات، بينما لم يحصل على أي كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا في 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربي والمقاصة والمحلة والمصري ووادى دجلة والجونة.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وحمدى فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف فى الهجوم.

حراسة المرمى:عامر عامر،خط الدفاع: أحمد محسن، خالد صبحى، عبد الله محمود، رجب بكار، طارق سامى،خط الوسط: محمد تونى، كوامى بونسواه، محمد إبراهيم، ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا وفى رصيده 61 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

خاض الأهلي 27 جولة حقق الفوز في 18 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة».

وتعادل في7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض سيراميكا مباراة اليوم في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر في 8 مباريات.