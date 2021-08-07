شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لقطة شيكا وشافي مع حفني تؤكد العلاقة الطيبة داخل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منح شارة القيادة لأيمن حفني في مباراته أمام غزل المحلة لقطة أشكر فيها شيكابالا ومحمد عبد الشافي، وتؤكد الروح الطيبة والجيدة بين اللاعبين داخل الزمالك.

وقال حازم إمام، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، منح شيكا ووقت تغييره لشارة القيادة إلى أيمن حفني، وتنازل عبد الشافي عنها لقطة رائعة للغاية، وتؤكد حسن العلاقة بين الجميع، وهذه الأمور تفيد النادي في هذا التوقيت.

وانتهت مباراة الزمالك وغزل المحلة في الجولة الـ28 للدورى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أحمد زيزو وسيف الجزيري وأشرف بن شرقى، ليُشعل الصراع على جدول ترتيب الدورى هذا الموسم.

بهذا الفوز، استعاد الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.