شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ومحمد عبد الغني يخضعان لكشف المنشطات عقب مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع حازم إمام ومحمد عبد الغني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لكشف المنشطات عقب انتهاء مواجهة الفريق أمام غزل المحلة بالدوري الممتاز، وذلك كإجراء روتيني بعد كل مباراة من المسابقة المحلية.

وانتهت مباراة الزمالك وغزل المحلة في الجولة الـ28 للدورى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أحمد زيزو وسيف الجزيري وأشرف بن شرقى، ليُشعل الصراع على جدول ترتيب الدورى هذا الموسم.

بهذا الفوز، استعاد الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى المممتاز، برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.

دخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرزاق شيكابالا – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.

خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: خالد رسلان.

الشوط الأول

بدأ الزمالك، المباراة بضغط مبكر وسط هجمات متتالية لإحراز الهدف الأول، ليحصل سيف الجزيرى على ركلة جزاء في الدقيقة 23 بعد عرقلته من قبل محمد سامي مدافع المحلة ليتقدم لها أحمد زيزو وينجح في تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض وفى الدقيقة 39 أرسل أشرف بن شرقي تمريرة عرضية متقنة قابلها سيف الجزيري برأسية إلى داخل شباك المحلة وواصل الزمالك هجماته لزيادة تقدمه ونجح لتمر على يسار الحارس داخل الشباك.

وفى الدقيقة 38، أجرى خالد عيد، تغييرا لتنشيط الهجوم بالدفع بعبد الرحمن عاطف بدلا من خالد رسلان، وفى الدقيقة 44، مرر زيزو كرة رائعة لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء ليراوغ مدافع المحلة محمد فتح الله ثم مرر الكرة إلى بن شرقى أمام المرمى ليسدد الأخير الكرة في الشباك بسهولة لتصبح النتيجة 3 / 0 لصالح الزمالك.

الشوط الثانى

وواصل الزمالك هجماته في الشوط الثاني ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بثلاث تغييرات دفعة واحدة بإشراك أيمن حفنى ومروان حمدى وإسلام جابر بدلا من شيكابالا وسيف الجزيري ومحمود عبد العزيز وذلك فى الدقيقة 68 وحرص شيكابالا على منح أيمن حفنى شارة قيادة الزمالك خلال التغيير تكريما له بعد عودته للمشاركة مع الفريق بعد غياب دام 741 يوما حيث خرج اللاعب من الزمالك إلى مصر المقاصة والمقاولون قبل أن يطلب ختام مسيرته بالقميص الأبيض ليعود إلى الفريق في شهر يناير الماضى لمدة ستة أشهر.

فيما واصل الزمالك محاولاته الهجومية وكذلك غزل المحلة الذى بحث عن تقليص الفارق دون جدوى، ليدفع الفرنسى باتريس كارتيرون فى الدقيقة 82 بمحمود علاء وأحمد فتوح بدلا من الونش وعبد الشافى واحتسب الحكم أحمد الغندور 4 دقائق وقت بدل ضائع لتنتهى بفوز الزمالك بثلاثية.