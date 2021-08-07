شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: لا أرى ضغوطا من الأهلي.. والدوري هذا الموسم "تاريخي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، رضاه التام عن أداء ونتيجة الفريق في مباراة غزل المحلة اليوم، مشيرا إلى أن اللاعبين استطاعوا تحقيق الفوز بشكل مُرض بالنسبة له.

وأضاف كارتيرون، بعد المباراة، أن الجهاز الفني واللاعبين أدوا بشكل قوي خلال معسكر برج العرب، والفريق كان مميزا من الناحية البدنية، موضحا أنها ستكون عاملا مهما في مباريات الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

كما قال المدير الفني للزمالك: "الفريق عاد للعب بعد فترة طويلة من التوقف، وقدم أداء جيدا في الشوط الأول وانخفض في الشوط الثاني لكنه أمر طبيعي".

وتابع كارتيرون: "كان هناك سعي من الجهاز الفني للزمالك لإراحة بعض اللاعبين بعد الاطمئنان على النتيجة للحفاظ على مجهود اللاعبين مثل شيكابالا، كما أن أيمن حفني كان بعيدا عن المشاركة، لكنه فاجأني بمستواه في معسكر برج العرب، وكان من الطبيعي أن يحصل على الفرصة".

واختتم كارتيرون تصريحاته: "الزمالك يسير بخطى ثابتة في مسابقة الدوري، وهدفه هو تجميع النقاط في ظل المنافسة القوية مع الأهلي على البطولة، ولا أرى ضغوطا، فالأهلي أهدر 4 نقاط منذ خوضه المباريات الأخيرة.. وأي فريق سيهدر نقاطا سيعاني، لذا ستكون مسابقة الدوري هذا الموسم تاريخية لمن يحصد لقبها، وسيكون لقبا تاريخيا لمن يحققه".

وفاز الزمالك على المحلة بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي بالجولة الـ28 من مسابقة الدوري على استاد الإسكندرية.