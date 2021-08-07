شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو التنس ثامن كأس العالم للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق منتخب مصر لناشئى التنس تحت 14 عاما إنجازا للتنس المصري، وذلك بعد الحصول على المركز الثامن فى كأس العالم للناشئين والناشئات، والذى اختتمت منافساته فى التشيك بمشاركة 32 منتخبا بواقع 16 منتخبا فى كل فئة.

واستطاع منتخب الناشئين بقيادة مديره الفنى محمد موسى تحقيق هذا المركز، وذلك للمرة الأولى فى تاريخه، حيث لم يسبق لناشئى مصر احتلال تلك المرتبة المتقدمة من قبل على مدار كل مشاركاته الماضية، بل دائما ما كان يودع المنافسات من الدور الأول.

ضم منتخب فراعنة التنس الصغار كلا من: محمد ناصر أبو زيد وكريم معتز مبروك وعمر حسام قنديل والاحتياطى على حاتم سعيد والذين قدموا أداء متميزا أمام كل المنافسين، واستطاعوا الوصول إلى دور الثمانية لأول مرة فى تاريخ مشاركة مصر بالمونديال.

فى الوقت نفسه حصل منتخب الناشئات فى البطولة ذاتها على المركز الثالث عشر، بقيادة المدير الفنى عمر هدايت، وذلك بعدما قدمن أداءً طيبا فى مبارياتهم خلال المنافسات، وهن: جنى حسام صلاح ولوجين محمد كامل وسما حسن هنداوى والاحتياطى ناردين نهاد حسن.

وتعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة غدا الأحد، برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد التنس محمد إبراهيم، الذى ترأس البعثة فى التشيك.