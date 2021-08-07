شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف إصابة محمود متولي قبل انطلاق مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمود متولي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد بسيط فى العضلة الضامة، وسوف يخضع لفحص طبي قبل أول مران للفريق عقب مباراة سيراميكا، المقامة حاليا باستاد الأهلى والسلام، للتأكد من جاهزيته.

وقال رئيس الجهاز الطبي، إن حالة محمود متولي مطمئنة وشكواه من وجود آلام فى العضلة الضامة ليست مزعجة، وحصل على راحة كإجراء احترازي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمود عبد المنعم كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمود وحيد ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي.