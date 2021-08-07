شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف إصابة محمود متولي قبل انطلاق مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمود متولي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد بسيط فى العضلة الضامة، وسوف يخضع لفحص طبي قبل أول مران للفريق عقب مباراة سيراميكا، المقامة حاليا باستاد الأهلى والسلام، للتأكد من جاهزيته.
وقال رئيس الجهاز الطبي، إن حالة محمود متولي مطمئنة وشكواه من وجود آلام فى العضلة الضامة ليست مزعجة، وحصل على راحة كإجراء احترازي.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمود عبد المنعم كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.
خط الهجوم: محمد شريف.
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمود وحيد ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي.