مباشر صراع الدوري.. الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا.. رائعة أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري بعد الفوز الكاسح الذي تحقق على حساب سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف دون رد في لقاء جاء ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ23.

الأهلي تساوى في عدد النقاط مع الزمالك برصيد 64 نقطة، حيث كان الفريق الأبيض فاز على غزل المحلة بنتيجة (3-0) مساء اليوم.

وينتظر أن يخوض الأهلي لقاء غاية في الصعوبة يوم الأربعاء المقبل عندما يواجه منافسه الإسماعيلي على ملعب "الإسكندرية".

تفاصيل المباراة:

ياسر إبراهيم في الدقيقة الرابعة تمكن من تسجيل هدف مبكر لصالح الأهلي من كرة رأسية مستغلاً سوء تغطية مدافعي سيراميكا كليوباترا لتصبح النتيجة (1-0).

وفي الدقيقة 15، أحرز محمد شريف الهدف الثاني للأهلي إلا أن الحكم ألغاه بداعي لمس الكرة يد محمد مجدي "أفشة" لتظل النتيجة (1-0).

طوفان الأهلي مستمر حيث حاول الفريق الأحمر تسجيل الهدف الثاني بكرة من محمد مجدي "أفشة" ترتد من مدافعي سيراميكا لتصل الكرة عند حسين الشحات لكن تلمس الكرة الشباك الخارجية في الدقيقة 17.

حكم المباراة أمين عمر أشهر بطاقة حمراء في وجه عامر عامر بعد كرة من محمد شريف الذي انفرد بمرمى سيراميكا ليخرج عامر عن مرماه ويلمس الكرة بيده في الدقيقة 20.

الأهلي عاد من جديد ليسجل في شباك سيراميكا عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 25، لكن حكم المباراة ألغى الهدف مرة أخرى بداعي التسلل لتظل النتيجة (1-0) للأهلي.

الأهلي في الدقيقة 33 كاد أن يسجل الهدف الثاني في المباراة عن طريق عمرو السولية بتسديدة قوية يتصدى لها حارس سيراميكا كليوباترا على مرتين.

وأهدر حسين الشحات فرصة إدراك هدف ثان بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 47، أهدر محمد شريف فرصة تعزيز النتيجة بعد عرضية رائعة من محمد هاني لكن شريف يهدر فرصة من داخل منطقة الجزاء.

محمد شريف واصل أهدافه مع الأهلي خلال هذا الموسم بالتسجيل في الدقيقة 53 من ضربة جزاء ليعزز النتيجة للفريق الأحمر (2-0).

في الدقيقة 58 من زمن أحداث المباراة كاد محمد شريف يسجل من جديد بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات لكن حارس سيراميكا يتصدى للكرة ثم ترتطم في القائم وتتحول لركنية.

جونيور أجايي فور نزوله ساهم في هدف جديد لصالح الأهلي في الدقيقة 72 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن مدافع سيراميكا طارق سامي يحول الكرة في شباكه بالخطأ لتصبح النتيجة (3-0) للأهلي.

محمد مجدي "أفشة" من تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء أحرز الهدف الرابع للأهلي ليعزز النتيجة للفريق الأحمر وتصبح النتيجة (4-0) في الدقيقة 79.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - محمد شريف.

تشكيل سيراميكا كليوباترا: عامر عامر - رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - عبد الله محمود - محمد إبراهيم - محمد توني - كوامي بونسو- ميدو جابر - أحمد ياسر ريان.