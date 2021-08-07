شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري.. الجزيري يبصم على ثلاثية الملكي

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم السبت 7-8-2021، لحساب الجولة الـ28، المؤجلة من يوم 3 أغسطس، والتي شهدت تألق مهاجم الفارس الأبيض سيف الدين الجزيري، بتسجيله هدف، وصناعة هدفين.

فاز نادي الزمالك على ضيفه غزل المحلة بثلاثة اهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الـ28، على استاد الاسكندرية.

وسجل الزمالك اهداف أمام غزل المحلة اليوم كل من، أحمد سيد زيزو في الدقيقة (24) من ضربة جزاء، وسيف الدين الجزيري (38)، وأشرف بنشرقي عند الدقيقة (42).

وارتقى نادي الزمالك إلى صدارة ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي “الاهلي”، الذي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر.

في المقابل، تجمد رصيد غزل المحلة عند 32 نقطة، في المركز 13، وبفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط، ليظل للجولة الثامنة على التوالي دون أي انتصار، خسر في 6 مباريات، وتعادل في مناسبتين.

الفارس الأبيض يحسمها مبكرًا

انهى نادي الزمالك الشوط الأول متقدمًا في النتيجة على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بعدما دخل اللقاء بقوة هجومية كبيرة في ظل ابتعاد زعيم الفلاحين عن اداءه الدفاعي المعهود.

وتحصل نادي الزمالك على ضربة جزاء في الدقيقة (24)، بعدما تعرض سيف الدين الجزيري لعرقلة من مدافع غزل المحلة محمد سامي داخل منطقة الـ18، تولى تنفيذها أحمد سيد زيزو مسجلًا هدف التقدم الأول للفارس الأبيض.

وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني لنادي الزمالك في الدقيقة (38)، حين تلقى عرضية نموذجية من أشرف بنشرقي قابلها المهاجم التونسي برأسية قوية في شباك عمرو شعبان.

وفرض سيف الدين الجزيري نفسه نجمًا للشوط الأول، بعدما صنع الهدف الثالث لنادي الزمالك بمجهود فردي رائع لـ أشرف بنشرقي في الدقيقة (42).

وتلقى سيف الدين الجزيري تمريرة على الجهة اليمنى من هجمة مرتدة سريعة، ونجح في تخطي مدافع غزل المحلة بسرعة كبيرة، قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب إلى أشرف بنشرقي ليضعها في الشباك بسهولة.

وفي الشوط الثاني، هدأ ريتم المباراة تمامًا، واستغل نادي الزمالك استسلام غزل المحلة، لإراحة عناصره الأساسية وقرر المدرب باتريس كارتيرون إشراك مروان حمدي، أيمن حفني، وإسلام جابر، على حساب محمود شيكابلا، محمود عبدالعزيز، وسيف الدين الجزيري.

وتعد مشاركة أيمن حفني مع الفارس الأبيض اليوم، هي الأولى منذ 28 يوليو 2019، حينما دخل كبديل ضد الاهلي في ختام موسم 2018/2019.

كما شارك محمود علاء وأحمد فتوح في الدقيقة (81)، بدلًا من محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي، ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الثاني دون جديد، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك على غزل المحلة بنتيجة (3-0).

شاهد فيديو اهداف الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري