مانشستر سيتي يتلقى صفعة مؤلمة من ثعالب ليستر في بطولة الدرع الخيرية

تلقى مانشستر سيتي صفعة مؤلمة عقب الخسارة من ثعالب ليستر سيتي بهدف دون مقابل في بطولة الدرع الخيرية، ضمن مباريات اليوم السبت 7-8-2021، في أولى معارك الألقاب في إنجلترا هذا الموسم 2021/2022.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليتشي إيهياناتشو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 87 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق ليستر سيتي عندما تباطأ ناثان أكي في تمرير الكرة ليقطعها كليتشي إيهياناتشو لكن أكي تدخل معه بقوة ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها إيهياناتشو بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 89.

وشارك جاك جريليش كبديل في الدقيقة 64 في ظهوره الأول مع فريقه الجديد سيتي بعدما أصبح أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله لحامل لقب الدوري مقابل مئة مليون جنيه استرليني (138.71 مليون دولار) يوم الخميس الماضي.

وهذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها ليستر سيتي بلقب كأس الدرع الخيرية حيث سبق له حصد اللقب في عام 1971.

وشارك ليستر سيتي بصفته الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، فيما شارك مانشستر سيتي بصفته الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مضيفه توتنهام يوم 15 من الشهر الجاري، فيما يبدأ ليتسر سيتي حملته في الدوري بمواجهة ضيفه وولفرهامبتون يوم السبت المقبل.

وتمكن ليستر سيتي من رفع كأس الدرع الخيرية مرة واحدة فقط من قبل، وكانت على حساب ليفربول في عام 1971، بينما حقق مانشستر سيتي اللقب 6 مرات، آخرها في 2019.

ويتصدر مانشستر يونايتد سجل بطولات كأس الدرع الخيرية برصيد 17 لقب، آخرها في 2016، بينما يأتي حامل اللقب آرسنال في المرتبة الثانية برصيد 15 لقب، ويأتي ليفربول في المركز الثالث بـ 10 ألقاب، يليه إيفرتون بـ7 ألقاب.

وتعد مهمة ليستر سيتي بقيادة بريندان رودجرز أمام السيتيزنس شاقة للغاية، حيث خسروا أربعة من المواجهات الخمسة السابقة أمام رجال بيب جوارديولا.

واللافت للنظر، أن شباك فريق ليستر سيتي اهتزت بعد الدقيقة (65) ضد مانشستر سيتي، في جميع تلك المباريات الخمس، مما يشير إلى أنه قد يصبح أكثر عرضة للخطر مع مرور الدقائق.

بينما سجل مانشستر سيتي الهدف الافتتاحي قبل الدقيقة (15)، في كل من المباراتين السابقتين بكأس الدرع الخيرية (2018 و2019)، وفي كلتا المناسبتين حققوا اللقب.

شاهد اهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في كأس الدرع الخيرية اليوم السبت 7 أغسطس 2021