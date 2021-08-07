ليستر سيتي يتوج بدرع الاتحاد الإنجليزي عقب تغلبه على السيتي

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن ليستر سيتي موسمه الجديد بالتتويج بدرع الاتحاد الإنجليزي، للمرة الثانية في تاريخه، عقب تغلبه على مانشستر سيتي بهدف دون رد، السبت، في مباراة استضافها ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.

وبدأ اللقاء بنسق هجومي مرتفع تبادل خلاله الطرفان الفرص وسط استحواذ أكثر على الكرة من مانشستر سيتي، قابلها ليستر بخطورة أكبر على المرمى.

أخطر فرص الشوط الأول كانت من جانب ليستر، حين أرسل هارفي بارنيس عرضية متقنة لزميله جيمي فاردي المتواجد داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة، ليسدد الأخير بقوة لكن كرته ردها الحارس زاك شتيفن ثم ارتدت لتجد القائم في طريقها.

ومع انطلاق الشوط الثاني تحصل مانشستر سيتي على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، نفذها الجزائري رياض محرز دون أن يتمكن من هز الشباك.

وصنع عناصر مانشستر سيتي عديد الفرص أمام مرمى الحارس بيتر شمايكل، وكاد محرز أن يفتتح باب التسجيل لولا أنه أخفق في إسكان الكرة الشباك بعد حالة انفراد تام.

واستمرت المحاولات الفاشلة على المرميين حتى جاءت الدقيقة 87، والتي عرفت احتساب ركلة جزاء لصالح ليستر سيتي، نفذها النيجيري كيليتشي إيهياناتشو بنجاح في مرمى فريقه السابق.​​​​​​​

وعجز فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن معادلة الكفة في الدقائق القليلة التي تبقت من زمن المباراة، ليذهب درع الاتحاد الإنجليزي لرجال الاسكتلندي برندن رودجرز، الذي افتتح موسمه بأفضل طريقة بعد أن نجح في إنهاء الموسم الماضي بلقب كأس إنجلترا.

المصدر: وكالات