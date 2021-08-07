ليستر سيتي يفوز بكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

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نجح ليستر سيتي في التتويج بلقب الدرع الخيرية عقب الفوز على مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-0



وخاض مانشستر سيتي هذه المباراة بصفته حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما لعبها ليستر كونه بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورغم خوض مانشستر سيتي اللقاء بعناصر أغلبها ليس أساسيا، لكنه كان المهيمن والمسيطر على اللقاء.

على الجانب الآخر، ظهر ليستر سيتي متحفظا في طريقة لعبه، ما سمح للفريق السماوي بتهديد مرمى الحارس كاسبر شمايكل.

ورغم سيطرته على الشوط الأول، لكن السيتي فشل في ترجمة ذلك إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واصل مانشستر سيتي سيطرته السلبية، فيما ظل ليستر ينتظر الفرصة حتى يستطيع خطف اللقاء بهدف.

وأمام هذه الوضعية، قرر بيب جوارديولا مدرب السيتي دخول الصفقة الجديدة جاك جريليش، لكنه لم يستطع تقديم الإضافة.

وفي الدقيقة 87، حصل ليستر على ركلة جزاء، تقدم لها النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، ليضعها في الشباك، ويمنح ليستر لقبه الثاني في تاريخ البطولة.