البرازيل تحتفظ بذهبية كرة القدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكمل المنتخب البرازيلي رحلة الدفاع عن لقبه الأولمبي بنجاح وتوج بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم (رجال) في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه الثمين 2 / 1 على نظيره الإسباني أمس في المباراة النهائية للمسابقة على استاد «نيسان» بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وكانت البرازيل، صاحبة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس العالم (5 ألقاب)، أحرزت ذهبيتها الأولى في المسابقة الأولمبية عندما توجت باللقب في أولمبياد ريودي جانيرو 2016 على أرضها.

ونجح المنتخب البرازيلي أمس في الدفاع عن اللقب الأولمبي بعد مباراة مثيرة وصعبة أمام إسبانيا التي أحرزت اللقب الأولمبي مرة واحدة سابقة عندما استضافت الأولمبياد في 1992 ببرشلونة.

وأصبح المنتخب البرازيلي هو رابع منتخب يفوز باللقب الأولمبي مرتين بعد منتخبات الأرجنتين والاتحاد السوفيتي السابق وأوروجواي، فيما لا يزال منتخبا المجر وبريطانيا هما الأكثر حصدا للذهب الأولمبي برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

وفشل المنتخب الإسباني في إعادة اللقب الأولمبي للقارة الأوروبية علما بأنه كان آخر من توج به من منتخبات أوروبا وذلك في 1992؛ حيث ذهب اللقب في 1996 لنيجيريا وفي 2000 للكاميرون ثم في 2004 و2008 للأرجنتين و2012 للمكسيك ثم في 2016 للبرازيل التي احتفظت أمس باللقب.

وعزز المنتخب البرازيلي صدارته لقائمة الميداليات التي يحرزها أي فريق في المسابقة الكروية بالدورات الأولمبية، حيث رفع رصيده إلى 7 ميداليات منها ذهبيتان و3 فضيات وبرونزيتان.

ولا يقترب منه سوى منتخبي المجر برصيد 5 ميداليات (3 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزية واحدة) والاتحاد السوفيتي السابق برصيد 5 ميداليات أيضا (ذهبيتان و3 برونزيات).

وفي المقابل، حصد المنتخب الإسباني أمس ميداليته الأولمبية الرابعة؛ حيث كانت الفضية هي الثالثة له مقابل ذهبية واحدة.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدف ماتيوس كونيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما أهدر زميله ريتشارليسون ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، سجل ميكيل أويارزابال هدف التعادل لإسبانيا في الدقيقة61.

ولكن المنتخب البرازيلي خطف هدف الفوز والتتويج بالذهب الأولمبي في الوقت الإضافي الذي لجأ إليه الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1 حيث سجل البديل مالكوم دي أوليفيرا هدفا في الدقيقة 108.