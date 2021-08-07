شكرا لقرائتكم خبر ميسي يعلن رغبته في اللعب لسان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت تقارير إعلامية بأن النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني السابق، يقترب من الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب هذه التقارير، فإن ميسي (34 عاما) الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم ست مرات على وشك توقيع عقد مع النادي الباريسي لمدة عامين، ويتضمن العقد خيار التمديد لموسم آخر.

وكتبت محطة (آر إم سي سبورت) الفرنسية الرياضية التي انشغلت بقضية رقم القميص الذي سيرتديه النجم الأرجنتيني «إن ميسي قال نعم لباريس سان جيرمان».

وأضافت القناة «لا يوجد اتفاق بعد، لكن ميسي أخطر باريس سان جيرمان برغبته في اللعب لصالح النادي في الموسم المقبل».

وانشغلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية الكبيرة بتفاصيل العرض وكتبت «ما بدا أنه حلم بعيد المنال خلال السنوات الماضية، بدا في الساعات الأخيرة أكثر احتمالية من أي وقت مضى، وباريس سان جيرمان يعرف أن مثل هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى بلا شك».

كان نادي برشلونة أعلن الخميس الماضي أنه لن يتمكن من تجديد عقد ميسي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي؛ لأن قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني لا تتيح إمكانية للقيام بهذه الخطوة بالنسبة للنادي المدين بنحو 490 مليون يورو.

وأفادت تقارير إعلامية في نفس الليلة أن ميسي أجرى اتصالا هاتفيا مع مدرب سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو.

وتجنب بوتشيتينو التعليق على ما إذا كان تحدث مع مواطنه ميسي، لكنه اكتفى بالقول «إن باريس سان جيرمان يدرس ضم ميسي»، وقال «نركز على الموسم الجديد، لكن النادي يعمل بجد بالتوازي مع ذلك في سوق الانتقالات لتحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة» مشيرا إلى أن نادي العاصمة الفرنسية يدرس خيارات وبالطبع فإن ميسي واحد من هذه الخيارات «أحيانا تلوح فرص وأحيانا لا».