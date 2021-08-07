بدء تجريب مواهب كرة القدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس تجارب الأداء الخاصة ببرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم على ملعبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وتستمر لمدة شهر كامل وذلك استعدادا لاختيار أفضل المواهب من مواليد 2002-2003 قبل الذهاب إلى مدينة سالو الإسبانية. وكان الجهاز الفني للبرنامج قد اختار 80 لاعبا من مختلف الأندية السعودية في جميع الدرجات، بهدف توسيع قاعدة الاختيار في معسكر الرياض، من خلال التدريبات اليومية واللقاءات الودية والاختبارات الطبية والقياسات، التي على ضوئها سيتم الاختيار والذهاب لبدء الموسم الرياضي في المقر الرئيسي للبرنامج في إسبانيا.



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