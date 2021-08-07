كاريلي: الفيحاء والرائد إعداد قوي للنهائي العربي

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وشدد كاريلي أنه حاليا يعكف على تجهيز الفريق لمواجهة الفيحاء الأربعاء المقبل في افتتاح مشوار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ثم مواجهة الرائد.
وشدد كاريلي على أن حصد نقاط مباراتي الفيحاء ثم الرائد هي خير تجهيز معنوي ونفسي للفريق قبل النهائي العربي المرتقب، يعقبه إعداد فني.
وكانت بعثة الاتحاد قد عادت إلى مدينة جدة بعد انقضاء فترة المعسكر الإعدادي الذي أقيم في النمسا وتخلله برنامج تدريبي مكثف وخوض ثلاثة لقاءات ودية راقب من خلالها الجهاز الفني جاهزية اللاعبين لخوض غمار منافسات الموسم المقبل إلى جانب تقييم مستوياتهم الفنية.
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