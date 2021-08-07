رعاية ولي العهد و53 مليون ريال تشعلان مهرجان الهجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، ينطلق اليوم مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان محافظة الطائف.

وخصص المهرجان جوائز مالية تعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، على مرحلتين تمهيدية ونهائية، ويبلغ مجموع أشواطهما 532 شوطا.

كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد، حيث سيحصل عليها مالك الهجن الأكثر حصولا على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

وتنطلق المرحلة التمهيدية للمهرجان بـ 320 شوطا، وبمشاركة جميع الفئات العمرية، وتستمر لمدة 11 يوما، يليها أشواط الماراثون وهي 8 أشواط، وتقام الخميس 19 أغسطس، كما تنطلق الخميس 2 سبتمبر المرحلة النهائية بـ 204 أشواط.

يشار إلى أن النسختين الماضيتين شهدتا نجاحات كبيرة ونقلة نوعية في مسيرة رياضة سباقات الهجن، أهمها تشريف ولي العهد للحفل الختامي للنسختين، وتكرمه بتسليم الجوائز لملاك الهجن الفائزة، كما أسهم المهرجان بأن تكون المملكة الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماما وتنظيما لرياضة الهجن، نتج عن ذلك تأسيس اتحاد دولي للهجن برئاسة السعودية، ومقره العاصمة الرياض، وانتخاب الأمير عبدالعزيز بن تركي بالتزكية رئيسا له، والأمير فهد بن جلوي نائبا.

كما نجح المهرجان في تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، وأسهم في تحقيق عوائد ثقافية واقتصادية كبيرة، حيث حقق منذ انطلاقته عددا من الإنجازات، منها تسجيل أرقام قياسية عالمية، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كان أبرزها تسجيل المهرجان كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم عام 2018م، وذلك من خلال مشاركة أكبر عدد من المطايا وصل إلى 11,186 مطية، تنافست في 787 شوطا، كما شهدت النسخة الماضية إزاحة الستار عن أكبر مجسم للهجن في العالم، بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية منتصف عام 2019م، وكذلك كتحطيم للرقم السابق كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، حين تم تسجيل 13,377 مطية مشاركة في سباقات النسخة الثانية.

ويحظى المهرجان وقطاع الهجن بدعم واهتمام كبيرين، من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لتطويره وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.

ويسعى المهرجان إلى تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، بما يعزز المشاركة المجتمعية.

إنجازات مهرجان الهجن

