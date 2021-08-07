خطأ يحرم السعودية ذهبية أولمبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت السعودية أمس اسمها ضمن قائمة الدول المتوجة بالميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد أن حصد لاعب الكاراتيه طارق حامدي الميدالية الأولى، وهي فضية منافسات الكوميتيه لوزن 75 كجم.

ورغم تقدم البطل السعودي المصنف تاسعا عالميا، بالنتيجة في المباراة النهائية أمام نظيره الإيراني سجاد قنجزاده، إلا أنه خسر بقرار الحكم ليتوشح بالميدالية الفضية بعد أن قرر الحكم فوز قنجزاده 4 - 0 وتتويجه بالميدالية الذهبية.

وتوج الياباني ريوتارو أراجا والتركي أوجور أكتاش بميداليتين برونزيتين.

وفقد السعودي طارق حامدي لاعب الكاراتيه، فرصة تاريخية لحصد الميدالية الذهبية، بعد خسارته في المباراة النهائية من منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو لحساب منافسه الإيراني سجاد قنجزاده، بقرار تحكيمي.

وكان طارق يتقدم بالنتيجة 4 - 1 ويتفوق على منافسه قبل دقيقتين من نهاية اللقاء، إلا أنه ووفقا للحكم فإن حامدي ارتكب خطأ فنيا ونال على إثره إنذارا من الدرجة الرابعة نتيجة اللعب العنيف، ثم قرر طرد حامدي لركله خصمه في وجهه وإسقاطه أرضا، ليهدي الخطأ اللاعب الإيراني الميدالية الذهبية بعد أن أصيب وخرج من الحلبة محمولا على محفة.

وخاض حامدي 6 نزالات قوية قبل أن يتوج بالفضية أمام لاعبين من كرواتيا وأمريكا وإيران (مرتين) وكندا واليابان، وذلك بدءا من الدور الأول الذي خاض فيه 4 مواجهات، ثم التأهل إلى الدور نصف النهائي الذي واجه خلاله متصدر المجموعة الأولى الياباني آراغا ريوتارو، وأخيرا الوصول إلى الدور النهائي.

ولم يخسر البطل السعودي سوى نزال وحيد وهو الأول أمام الكرواتي إيثان، فيما خسر المباراة النهائية نتيجة خطأ فني وعقوبة من الحكم.

يذكر أن حامدي واجه سجاد في الدور الأول وتحديدا في النزال الثالث وتعادل معه 0 - 0 ثم واجهه في النهائي.

نزالات خاضها حامدي







النزال الأول: خسر أمام الكرواتي إيڤان بنتيجة 2 - 3



النزال الثاني: تجاوز خصمه الأمريكي براين بنتيجة 4 - 1



النزال الثالث: أنهى نزاله الثالث مع نظيره الإيراني سجاد قنجزاده بالتعادل 0 - 0



النزال الرابع: نجح في تجاوز خصمه الرابع الكندي دانيال بنتيجة 10 - 3



نصف النهائي





تغلب على متصدر المجموعة الأولى الياباني آراغا ريوتارو 2 - 0 وصعد إلى النهائي



الدور النهائي