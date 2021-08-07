شكرا لقرائتكم خبر عن فاصل مهارى وكوبرى من أيمن حفنى فى أول مشاركة مع الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أيمن حفني لاعب الزمالك فاصلاً مهاريًا في أول كرة يتسلمها عقب مشاركته أمام غزل المحلة في المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وتسلم أيمن حفني الكرة وراوغ مدافع المحلة داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بين قدميه "كوبري" في لقطة توضح مهارة أيمن حفني التي لم تصدأ رغم عدم مشاركته في أي مباراة رسمية مع أي فريق لما يزيد على عام كامل.

وشارك أيمن حفني لاعب وسط الزمالك في مباراة فريقه أمام المحلة في الدقيقة 68 من عمر المباراة، وهي المشاركة الأولي له منذ انضمامه في يناير الماضي في صفقة انتقال حر لتكريمه واعتزاله في النادي.

وشارك أيمن حفني بدلا من شيكابالا وتقلد حفني شارة الكابتن تكريمًا له رغم وجود محمد عبد الشافي في الملعب.

في نفس السياق نستعرض بالأرقام آخر ظهور لأيمن حفنى رسميًا مع الزمالك قبل عودته مُجددًا..

- أيمن حفنى يستعد للعودة لارتداء قميص الزمالك بعد غياب 741 يومًا

فى حال مشاركة أيمن حفنى مع الزمالك، فى مباراة غزل المحلة ، سيكون بذلك عاد للمشاركة مع الأبيض بعد غياب دام لمدة عامين و10 أيام، أى بمعدل 741 يومًا، وذلك بعد أخر مشاركة لحفنى مع الزمالك رسميًا حيث تعود إلى تواجده مع الفريق فى مباراة القمة أمام الأهلى، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2019، والتى أقيمت تحديدًا يوم 28 يوليو 2019، وشارك خلالها لمدة 19 دقيقة وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف دون رد.

- تاريخ مشاركات أيمن حفنى مع الزمالك

إجمالاً شارك أيمن حفنى مع الزمالك فى 135 مباراة فى تاريخ تواجده مع القلعة البيضاء، أحرز خلالهم 15 هدفًا وصنع 31 هدفًا، فيما تلقى 14 إنذار وطرد فى مباراة واحدة، وكان من بينهم 102 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز، شهدت إحرازه لـ 11 هدفًا وصناعته 24 هدفًا أخر.

- بطولات أيمن حفنى مع الزمالك

خلال مسيرة أيمن حفنى مع الزمالك، توج معه بثلاث بطولات لكأس مصر مواسم 2014 – 2015، 2015 – 2016، 2017 – 2018، وبطولة الدورى المصرى موسم 2014 – 2015، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2019.