شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخشى ذكريات حزينة من فرق "سنة أولى ممتاز" قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا على استاد الأهلى السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع أسوان بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

ويعد هذا الموسم هو الأول لسيراميكا فى دوري الأضواء والشهرة ، ويتمتع الأهلى بسجل جيد أمام الفرق الصاعدة، فقد نجح الموسم الماضى فى تحقيق الفوز "رايح جاى" على أسوان 5-1 ذهاباً و3-0 إياباً، وحقق الفوز على نادى مصر ذهاباً 3-1 وإياباً 3-0 ، ثم فاز على طنطا 5-0 ثم 1-0 الموسم الماضى، وسحق غزل المحلة هذا الموسم بثلاثية دون رد هذا الموسم وسيراميكا بهدفين دون رد ولكنه سقط فى فخ التعادل السلبى مع البنك الاهلى وعاد ليخسر من الفلاحين بهدف دون رد.

ورغم سلسلة النتائج المتميزة للأهلى أمام الفرق الصاعدة من دوري المظاليم تبقى هناك ثلاث ذكريات عالقة فى ذكريات عشاق الرداء الأحمر، على غرار سيناريو البنك الأهلى تركت ذكرى سيئة لدى مشجعى المارد الاحمر وسط مخاوف من تكرارها أمام سيراميكا الليلة و نستعرضها فى السطور التالية..

غزل السويس

في أول مباراة رسمية للبرتغالي مانويل جوزيه مع الأهلي بمسابقة الدوري العام بولاياته الأولى موسم 2001-2002، تلقى المارد الأحمر هزيمة مذلة على يد غزل السويس بهدفين دون رد بملعب السويس في افتتاحية المسابقة من الفريق الصاعد لدوري الأضواء والشهرة.

إنبي

لم يكن أكثر المتشائمين من جماهير النادي الأهلي يتوقع سقوط الفريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام موسم 2003-2004 ومن ثم ضياع حلم عودة الدرع لأحضان الجزيرة، إلا أن رأس سيد عبدالنعيم تخطف اللقب من المارد الأحمر وتهديهه لغريمه الأزلي الزمالك ، حين كان الفريق البترولي حديثه الوجه على دوري الأضواء والشهرة في هذا الموسم.

اتحاد الشرطة

صعد فريق اتحاد الشرطة للمرة الأولى في تاريخه لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2008-2009، واستطاع لاعبوه من تحقيق المعجزة وإسقاط المارد الأهلاوي في فخ الهزيمة بهدف نظيف بلقاء الفريقين بالدور الأول للمسابقة.