شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى قائد الزمالك أمام المحلة فى الدقيقة 68.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أيمن حفني لاعب وسط الزمالك فى مباراة فريقه أمام المحلة فى الدقيقة 68 من عمر المباراة، وهي المشاركة الأولي له منذ انضمامه فى يناير الماضي فى صفقة انتقال حر لتكريمه واعتزاله بالنادي.

وشارك أيمن حفني بدلا من شيكابالا وتقلد حفني شارة القيادة تكريما له رغم وجود محمد عبد الشافي فى الملعب.

ونستعرض بالأرقام آخر ظهور لأيمن حفنى رسميًا مع الزمالك قبل عودته مُجددًا..

- أيمن حفنى يستعد للعودة لارتداء قميص الزمالك بعد غياب 741 يومًا

مشاركة أيمن حفنى مع الزمالك، فى مباراة غزل المحلة، سيكون بذلك عاد للمشاركة مع الأبيض بعد غياب دام لمدة عامين و10 أيام، أى بمعدل 741 يومًا، وذلك بعد أخر مشاركة لحفنى مع الزمالك رسميًا حيث تعود إلى تواجده مع الفريق فى مباراة القمة أمام الأهلى، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2019، والتى أقيمت تحديدًا يوم 28 يوليو 2019، وشارك خلالها لمدة 19 دقيقة وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف دون رد.

- تاريخ مشاركات أيمن حفنى مع الزمالك

إجمالاً شارك أيمن حفنى مع الزمالك فى 135 مباراة فى تاريخ تواجده مع القلعة البيضاء، أحرز خلالهم 15 هدفًا وصنع 31 هدفًا، فيما تلقى 14 إنذار وطرد فى مباراة واحدة، وكان من بينهم 102 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز، شهدت إحرازه لـ 11 هدفًا وصناعته 24 هدفًا أخر.

- بطولات أيمن حفنى مع الزمالك

خلال مسيرة أيمن حفنى مع الزمالك، توج معه بثلاث بطولات لكأس مصر مواسم 2014 – 2015، 2015 – 2016، 2017 – 2018، وبطولة الدورى المصرى موسم 2014 – 2015، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2019.