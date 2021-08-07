شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للأهلي يعاين ملعب السلام قبل مواجهة سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني مدرب الفريق، على معاينة أرضية ملعب الأهلي والسلام، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع سيراميكا بالدوري العام.



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الجهاز الفني للاهلي (2)



الجهاز الفني للاهلي (3)



الجهاز الفني للاهلي (4)

وأعلن بيتسو موسيماني، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد سيراميكا فى المباراة التى تجمعهما باستاد الأهلي والسلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وحمدى فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف فى الهجوم.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا وفى رصيده 61 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

خاض الأهلي 27 جولة حقق الفوز في 18 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة».

وتعادل في7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض سيراميكا مباراة اليوم في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر في 8 مباريات.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من: ‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومروان محسن، ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.