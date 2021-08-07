شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سليم: التسويق والبث التليفزيونى خطوة مهمة لضمان النجاح بعد طوكيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، لتليفزيون الخليج 365 فى مداخلة هاتفية من طوكيو، أعرب خلالها عن فخره بالإنجاز الكبير الذى تحقق بالعودة بأكبر عدد من الميداليات في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية عقب التتويج بـ6 ميداليات مختلفة بواقع ذهبية وفضية و4 برونزيات، ووجه الشكر إلى القيادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الرياضيين.

وعن التطوير قال عمرو سليم، "نحن كاتحاد تايكوندو نسير وفق خطة طويلة الأجل، وأتمنى أن يتم تعميم هذا الأمر على باقي الاتحادات لضمان الاستمرار في النجاح وتقديم الأفضل كل عام." وأوضح أن الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024 ستبدأ على الفور وهو ما أكد عليه وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي طالب بضرورة التحضير المباشر للبطولة القادمة، حتى قبل مغادرة طوكيو.

وأضاف سليم، "علينا أن نهتم بالتسويق الرياضي لدعم الاتحادات واللاعبين، وهو ما قمنا به فى التايكوندو بوجود رعاة لأبطال مصر المتوجين بالبرونزية هداية ملاك وسيف عيسى، بجانب بث للمباريات سواء على التلفزيون أو عبر الإنترنت."

وتابع، "هناك وجهات نظر مختلفة في تقييم أداء البعثات المصرية في أولمبياد طوكيو، موضحًا أنَّ غالبية المحللين الرياضيين المحترفين يقيمون الوضع بشكل مختلف، إذ أن مشاركة اللاعبين في حد ذاتها تعني أنَّ مستواهم جيد لأنهم استطاعوا تجاوز التصفيات العالمية أو القارية، وهو ما يعني أن الدولة لديها رياضيين مميزين للغاية

وأوضح أن "من يتأهلون إلى الأولمبياد من أفضل لاعبي العالم، ومشاركة اللاعبين حتى لو لم يحققوا الميدالية تمنحهم دفعة قوية للفوز بميدالية، فمثلا هداية ملاك شاركت في أوليمبياد 2012 وكنا نتوقع ألا تحقق ميدالية وأصريت على أن تشارك في الأولمبياد لأن هذا الأمر سيمثل احتكاكا قويا لها وسيكسر الرهبة والخوف وسيمكنها من تحقيق ميدالية أولمبية في عام 2016 وهو ما حدث."