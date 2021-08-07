شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى الإسماعيلى لاحتواء أزمة أحمد صالح وعمر الوحش بعد قرار جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل بعض الوسطاء داخل النادى الإسماعيلى محاولات مكثفة لحل الأزمة التى نشبت بين عمر الوحش قائد الفريق وأحمد صالح المدير الإدارى للنادى، والتى على إثرها قرر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق تغريم المدير الإدارى بسبب دخوله فى مشادة كلامية مع عمر الوحش بشكل غير لائق عقب مواجهة بيراميدز ما استدعى تطبيق اللائحة، وهو الأمر الذى لم يتقبله أحمد صالح ليخطر اللجنة الفنية بالنادى باعتذاره عن الاستمرار بداعى رغبته فى الحصول على راحة، وعلى الفور تدخل بعض الوسطاء فى محاولة لإنهاء الأزمة قبل المباريات الصعبة التى يخوضها الإسماعيلى أمام الأهلى ثم الزمالك.

فى سياق آخر، كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى سبب استبعاد محمد هاشم مدافع الفريق من مواجهة بيراميدز الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2 ، حيث قرر إيهاب جلال استبعاد اللاعب بعد علمه بتوقيعه للاتحاد السكندري فى ظل انتهاء تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، وتألق محمد هاشم فى صفوف القلعة الصفراء هذا الموسم وبات من أهم اللاعبين فى التشكيلة الأساسية للإسماعيلى، لاسيما منذ تولى إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش والذى أوصى بضرورة تمديد تعاقد اللاعب الذى رحب بالاستمرار مع الاسماعيلى في البداية قبل أن يفضل عرض زعيم الثغر بعد تأخر اللجنة الفنية في حسم ملف تمديد تعاقده.

فى سياق مختلف، وقع الأنجولى أرى بابل لاعب النادى الإسماعيلى على عقود مبدئية للانضمام لصفوف الاتحاد السكندرى بداية من الموسم الجديد بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى للدراويش، واستقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، بناءً على توصية من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، على رحيل الأنجولى أرى بابل لاعب الدراويش فى نهاية الموسم الحالى لعدم القناعة الفنية بقدراته، بجانب فشله فى إثبات جدارته مع القلعة الصفراء فى الفترة الماضية، على الرغم من مشاركته مع الإسماعيلى بشكل أساسى فى أكثر من مباراة، وتعاقد الإسماعيلى مع أرى بابل فى بداية الموسم الجارى قادماً من التعاون السعودى.

ومن المقرر أن يستأنف الاسماعيلى تدريباته اعتبارًا من اليوم السبت تحضيرا للقاء الأهلي الأربعاء المقبل في قمة الأسبوع ال٢٩ بمسابقة الدوري المصرى،حيث حصل اللاعبين على راحة من التدريبات أمس الجمعة عقب مواجهة العدالة السعودي ودياً مساء الخميس الماضى والتى فاز بها الدراويش بثلاثية دون رد، ويفضل جهاز الدراويش انتهاج سياسة الوديات بشكل مستمر لتجهيز جميع اللاعبين ،تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم.

وتعادل الإسماعيلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق لحساب مؤجلات الجولة الــ25 بمسابقة الدورى المحلى.