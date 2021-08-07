22 لاعباً فى قائمة البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الجونة

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 22 لاعباً لخوض مواجهة فريق الجونة ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها غداً الأحد فى السابعة مساءً باستاد خالد بشاره بالجونة .

وضمت القائمة كلا من:

أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى

عاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين وأمير مدحت وأسامة إبراهيم ومحمد مصطفى ميدو ومحمد مجدي ومحمد فتحي ومحمد عبد الرحمن لعبه وحسام الصانع ومحمد حامد ومحمد فخري ومعروف يوسف وموسي دياوارا ومحمد بسيوني وكريم بامبو ومحمد عصام وأحمد ياسر وفادي فريد واحمد علي.

من ناحية أخرى، جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق البنك الاهلى أمس الخميس سلبية للجميع وقبل مواجهة الجونة يوم الأحد القادم في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة الجونة ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الاحد القادم على ملعب خالد بشارة فى مدينة الغردقة .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 والخسارة فى 12 مباراة.