3 مطبات بطريق الأهلى في معركة تعزيز صدارة الدورى أمام سيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى 3 مطبات صعبة فى طريقه قبل مواجهة سيراميكا المقرر لها بعد قليل، ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز لا سيما أن المارد الأحمر لن يفرط في الثلاث نقاط أمام الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة لرغبته فى تعزيز صدارته للدورى الممتاز فى الوقت الذى لن يفرط سيراميكا فى المباراة بسهولة.

ونستعرض فى السطور التالية مطبات بطريق الأهلى في معركة تعزيز صدارة الدورى أمام سيراميكا..

القيادة الفنية الجديدة لـ"سيراميكا"

عاد هيثم شعبان وجهازه لقيادة فريق سيراميكا مرة أخري بعد إقالة ضياء السيد قبل مواجهة الأهلى بأيام الأمر الذى يزيد اللقاء صعوبة، خصوصا أن شعبان يعرف كل صغيرة وكبيرة في الفريق وكان صاحب الفضل في صعودهم للدورى الممتاز.

وأكد شعبان أن استعدادات الفريق تسير بشكل قوى لخوض لقاء الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعبين حاهزون للتحدى، ويعيشون حالة تركيز شديد، لهذه المباراة بعد غياب دام أكثر من 40 يومًا عن مباريات الدوري.

تعطش سيراميكا لتحسين النتائج

غابت لانتصارات عن آخر 6 مباريات لسيراميكا حيث خسر أمام إنبي بهدفين نظيفين وتعادل مع سموحة بهدف لمثله وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين وخسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع أسوان بهدف لمثله الأمر الذى يصعب المواجهة على الكتيبة الحمراء ويجعل مهمتهم في الحصول على الثلاث نقاط ليست بالسهلة.

ضغط المباريات

يعانى لاعبو الأهلى الفترة الأخيرة من ضغط المباريات بشكل متوال، الأمر الذى أثر بالسلب على الحالة البدنية للاعبين ومردودهم الفني داخل الملعب، وهو ما جعلهم عرضة لاستقبال الأهداف وعدم الحفاظ على نظافة الشباك في المباريات الأخيرة في الوقت الذى حصل فيه فريق سيراميكا على راحة كافية واستعد جيدا لمواجهة المبارد الأحمر.

ويعكف الجهاز الفني على تحضير برنامج الإعداد لمباراته ضد سيراميكا من خلال مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بالفريق المنافس ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه وطريقته في الدفاع وفي الاستحواذ على الكرة وفي تحضير الهجمات وأبرز اللاعبين في صفوفه والذين يعتمد عليهم في بناء الهجمات والوصول لمرمى المنافسين.