شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا، تشكيل الفريق لمباراة الأهلى التى ستقام فى التاسعة مساء اليوم، السبت، والمؤجلة من الجولة 23 لبطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى:

حراسة المرمى:عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن، خالد صبحى، عبد الله محمود، رجب بكار، طارق سامى

خط الوسط: محمد تونى، كوامى بونسواه، محمد إبراهيم، ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الرابع على التوالى للبقاء على قمة الدوري.

ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.

ويراهن الاهلى على الفوز على سيراميكا الليلة للبقاء على قمة الدوري التي وصل إليها بعد التساوى مع الزمالك برصيد 61 نقطة ولكن أفضلية المواجهات المباشرة والاهداف لصالح المارد الأحمر.