شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضرب غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الزمالك وغزل المحلة بثلاثية نظيفة، فى المباراة المقامة حاليًا باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى الممتاز، وسجل أهداف الزمالك كل من أحمد زيزو وسيف الجزيري وأشرف بن شرقي.

ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرزاق شيكابالا – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.

خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: خالد رسلان.

بدأ الزمالك المباراة بضغط مبكر وسط هجمات متتالية لإحراز الهدف الأول، ليحصل سيف الجزيرى على ركلة جزاء في الدقيقة 23 بعد عرقلته من قبل محمد سامي مدافع المحلة ليتقدم لها أحمد زيزو وينجح في تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض وفى الدقيقة 39 أرسل أشرف بن شرقي تمريرة عرضية متقنة قابلها سيف الجزيري برأسية إلى داخل شباك المحلة وواصل الزمالك هجماته لزيادة تقدمه ونجح لتمر على يسار الحارس داخل الشباك.

وفى الدقيقة 44، مرر زيزو كرة رائعة لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء ليراوغ مدافع المحلة محمد فتح الله ثم مرر الكرة إلى بن شرقى أمام المرمى ليسدد الأخير الكرة في الشباك بسهولة وتصبح النتيجة 3 / 0 لصالح الزمالك.