شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاين ملعب مواجهة المحلة قبل انطلاق المباراة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الزمالك على معاينة استاد الإسكندرية قبل مواجهة غزل المحلة، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى الممتاز.



معاينة لاعبي الزمالك للملعب



لاعبو الزمالك يعاينون ملعب الإسكندرية



معاينة لاعبي الزمالك لاستاد الإسكندرية



لاعبو الزمالك

وجاء تشكيل الزمالك في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرزاق شيكابالا – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.

خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: خالد رسلان.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.