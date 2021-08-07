شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتواجد فى غرفة ملابس المحلة قبل لقاء الزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إمام عاشور، لاعب خط وسط الزمالك، على التوجه لغرف خلع الملابس الخاصة بفريق غزل المحلة لمصافحة زملائه السابقين والجهازين الفني والإداري للمحلة، وقدم لاعبو المحلة والجهاز الفني التهنئة لإمام عاشور على أدائه مؤخرا مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وانضم إمام عاشور للزمالك قادما من المحلة، بعد تألقه خلال فترة إعارته من المحلة إلى حرس الحدود، لينضم إلى قلعة ميت عقبة ولكنه يغيب عن المشاركة في لقاء اليوم بين الزمالك والمحلة، للإيقاف، ويواجه الزمالك في السابعة من مساء اليوم، فريق المحلة على ستاد الإسكندرية بالجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة غزل المحلة المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرزاق شيكابالا – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.