شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أسوان: سنقاتل حتى النهاية وننشد العدالة وتكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - راهن أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني لفريق أسوان، على الروح القتالية للاعبين من أجل الحفاظ على فرصة البقاء في الدوري العام، وقال بيبو فى تصريحات صحفية، "سنقاتل حتى النهاية، أمامنا 6 مباريات فاصلة، والفريق يحتاج لجهود جميع اللاعبين فى ظل ضغط وتلاحم المباريات".

وأضاف : الروح والإصرار والتركيز أهم أسلحتنا في المواجهات المقبلة، وننشد العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية فأسوان أكثر نادٍ عانى من كل أزمات الدوري العام هذا الموسم.

ويختتم فريق أسوان بقيادة أحمد بيبو مدرب أبناء الجنوب استعداداته اليوم لمواجهة الإنتاج الحربي فى مباراة الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد بتروسبورت.



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وعاد بيبو إلى قيادة أسوان بعد تعافيه من فيروس كورونا، والذي تسبب في غيابه مؤخراً عن مباراة الأهلي التي خسرها أسوان بثلاثية مقابل هدف، لتكون مباراة الانتاج هي أول ظهور لبيبو بعد التعافي من كورونا.

وطالب أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق أسوان، لاعبي أبناء الجنوب، بصرورة حسم نقاط مباراة الانتاج، وذلك للحفاظ على فرص الفريق بالبقاء في الدوري، في ظل صعوبة المنافسة وتقارب النقاط بين فرق القاع.

وتعادل فريق أسوان مع نظيره الباطن السعودي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، في إطار استعدادات أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري العام، وسجل حمزة مجدي هدف أسوان في اللقاء.

ويحتل أسوان المركز الـ16 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى 7 لقاءات أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 15 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.