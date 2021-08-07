شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى عاد ليختم حياته فى الزمالك فانضم لقائمة الفريق بعد 741 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة مباراة المحلة المقرر انطلاقها فى السابعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، وجاء أبرز ما فى القائمة هو انضمام أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، وهو اللقاء الأول له بعد العودة إلى قلعة ميت عقبة فى شهر يناير الماضى لمدة ستة أشهر من أجل الاعتزال بالقميص الأبيض، بعدما رحل عن الزمالك لينضم إلى المقاصة والمقاولون فى تجارب لم تكلل بالنجاح ليعود مرة ثانية إلى ناديه ليعتزل بقميصه بعد سنوات تألق فيها بالقميص الأبيض.

وظهر أيمن حفنى بشكل لافت خلال تقسيمة الفريق التى خاضها فى التدريبات مساء أمس، السبت، بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

نستعرض بالأرقام آخر ظهور لأيمن حفنى رسميًا مع الزمالك قبل عودته مُجددًا..

- أيمن حفنى يستعد للعودة لارتداء قميص الزمالك بعد غياب 741 يومًا

فى حال مشاركة أيمن حفنى مع الزمالك، فى مباراة غزل المحلة، سيكون بذلك عاد للمشاركة مع الأبيض بعد غياب دام لمدة عامين و10 أيام، أى بمعدل 741 يومًا، وذلك بعد آخر مشاركة لحفنى مع الزمالك رسميًا حيث تعود إلى تواجده مع الفريق فى مباراة القمة أمام الأهلى، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2019، والتى أقيمت تحديدًا يوم 28 يوليو 2019، وشارك خلالها لمدة 19 دقيقة وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف دون رد.

- تاريخ مشاركات أيمن حفنى مع الزمالك

إجمالاً شارك أيمن حفنى مع الزمالك فى 135 مباراة فى تاريخ تواجده مع القلعة البيضاء، أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 31 هدفًا، فيما تلقى 14 إنذارا وطرد فى مباراة واحدة، وكان من بينها 102 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز، شهدت إحرازه لـ 11 هدفًا وصناعته 24 هدفًا أخر.

- بطولات أيمن حفنى مع الزمالك

خلال مسيرة أيمن حفنى مع الزمالك توج معه بثلاث بطولات لكأس مصر مواسم 2014 – 2015، 2015 – 2016، 2017 – 2018، وبطولة الدورى المصرى موسم 2014 – 2015، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية عام 2019.