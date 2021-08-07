تقارير صحفية تتحدث عن غموض موقف مصطفى محمد مع جالاتا سراي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدثت تقارير صحفية تركية عن غموض موقف اللاعب المصري مصطفى محمد مع ناديه جالاتا سراي، وذلك بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المدير الفني للفريق، فاتح تريم.

وكان تريم قد صرح عقب مباراة جالاتا سراي وجونستون الأسكتلندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي بالدوري الأوروبي، بأن مصطفى محمد تراجع مسواه بشكل ملحوظ، مؤكداً ان بقاءه سيكون بناءاً على مستواه خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "فوتو ماك" التركية بأن مستقبل مهاجم الزمالك السابق أصبح في خطر مع جالاتا سراي، نظراً لتراجع مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة، وعدم نجاحه في هز شباك المنافسين، بجانب انخفاض معدلات اللياقة البدنية.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من البداية القوية لمصطفى محمد مع جالاتا سراي بعد وصوله فى يناير الماضي على سبيل الإعارة من الزمالك، وتسجيله 6 أهداف فى الدوري التركي، إلا أن انخفاض مستواه الفترة الأخيرة جعل فاتح تريم يعيد حساباته حول بقاء اللاعب واستخدام بند الشراء فى عقد الإعارة.

وبعد نهاية مباراة سانت جونستون الأخيرة، قال فاتح تريم: "مصطفى محمد نتوقع منه الكثير، لقد قدم بداية رائعة عن وصوله إلى تركيا، وأتمنى أن يستعيد تلك البداية فى الفترة المقبلة".

وعن مستقبل مصطفى محمد مع الفريق، قال المدير الفني لجالاتا سراى: "استخدام بند خيار الشراء فى عقد مصطفى محمد يعتمد على مستواه خلال الفترة المقبلة، هو لاعب جيد ولكن يجب أن يركز أكثر ويساهم أكثر مع الفريق، ليس فقط مع عرضيات قادمة من الخطوط الجانبية، ولكن بشكل خاص يجب أن يساهم في الكرات الثابتة، و آمل أن يتحسن كذلك ".

يشار إلى أن مصطفى محمد يلعب في فريق جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مع أحقية شراء النادي التركي لخدمات اللاعب خلال الفترة الحالية.