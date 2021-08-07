من مليون وحتى 500 ألف جنيه.. تعرف على مكافآت أبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

من المنتظر أن يحصل أبطال مصر فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" على مكافآت مالية كبيرة من وزارة الرياضة.

ووفقاً للائحة، فيحصل صاحب المركز الأول على مليون جنيه، و750 ألف جنيه للمركز الثاني، و500 ألف جنيه للمركز الثالث.

وستحصد فريال أشرف مليون جنيه بعد التتويج بالذهبية فى الكاراتيه، بينما 750 ألف جنيه لأحمد الجندي الذي حصد فضية الخماسي الحديث، و500 ألف جنيه للرباعي الذي توّج بالميدالية البرونزية وهم هداية ملاك لاعبة التايكوندو وسيف عيسى بطل التايكوندو، ثم محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه.

وتمكنت بعثة مصر في أولمبياد طوكيو من حصد أكبر عدد من الميداليات في تاريخ مشاركات البعثات المصرية في الأولمبياد، حيث حصدت مصر خلال المشاركة في منافسات طوكيو 6 ميداليات من بينهم ذهبية، بينما كانت أكبر عدد ميداليات حققتها البعثات المصرية قبل ذلك هى 5 فقط.