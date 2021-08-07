شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب السلام استعدادا لمواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق النادي الأهلي ملعب الأهلي والسلام منذ قليل لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 23 لبطولة الدوري المصري.

وفور وصول حافلة الأهلي قام الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني بمعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء تمهيدا لخوض المباراة.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الرابع على التوالى للبقاء على قمة الدوري.

ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.

ويراهن الاهلى على الفوز على سيراميكا الليلة للبقاء على قمة الدوري التي وصل إليها بعد التساوى مع الزمالك برصيد 61 نقطة ولكن أفضلية المواجهات المباشرة والاهداف لصالح المارد الأحمر.