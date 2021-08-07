شكرا لقرائتكم خبر عن كام مليون؟.. هشام حطب يكشف المبلغ الحقيقى لإعداد البعثة فى طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فى تصريح خاص لتليفزيون الخليج 365، عن تكاليف إعداد أبطال مصر لدورة الألعاب الأولمبية بعدما انتشرت أرقام خاطئة عن تكاليف الإعداد خلال تواجد البعثة المصرية فى طوكيو، والتي أسدل الستار عليها اليوم بحصول نجومنا على 6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية و4 برونزيات.

وقال هشام حطب، إن اللجنة الأولمبية جهزت 24 لعبة للمشاركة فى الأولمبياد بإجمالي 200 مليون جنيه خلال 4 سنوات، وبحسبة بسيطة فإن كل لعبة تم تجهيزها للأولمبياد بمتوسط حوالى 2.5 مليون جنيه، وهو مبلغ منطقى، خاصة أن عملية التحضير والتجهيز يشارك فيها مجموعة كبيرة من اللاعبين فى كل لعبة، قبل اختيار أفضل العناصر لتمثيل مصر في البطولة.

وأشار حطب إلى أن هناك 15 لعبة وصل فيها نجوم مصر إلى المراكز بين الرابع والثامن وهو إنجاز كبير يحسب للجميع، ولكن التوفيق هو من حال دون الوصول إلى عدد ميداليات أكبر، ولكن في النهاية نحمد الله على ما وصلنا إليه."

وحل المهندس هشام حطب ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل أحمد عصام في تغطية خاصة لختام مشاركات البعثة المصرية في طوكيو، وسطرت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، تاريخا غير مسبوق في سابق مشاركاتها فى الدورات الأولمبية، خاصة أن تحقيق مصر 6 ميداليات لم يحدث منذ عام 1928 وهى أول دورة تحصل البعثة المصرية فيها على ميداليات.

وحصدت البعثة 6 ميداليات، ذهبية فريال أشرف فى الكاراتيه والميدالية الفضية لأحمد الجندى فى الخماسى الحديث و4 ميداليات برونزية عن طريق هداية ملاك لاعبة التايكوندو وسيف عيسى بطل التايكوندو، ثم محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه.