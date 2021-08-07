شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب يوجه رسالة نارية لمنتقدى البعثة المصرية فى طوكيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في تصريح خاص لتليفزيون الخليج 365، سعادته الكبيرة بإنجاز البعثة المصرية فى طوكيو بعد النجاح فى تحقيق 6 ميداليات متنوعة كأكبر إنجاز فى تاريخ المشاركات المصرية بدورات الألعاب الأولمبية.

وقال حطب، "تعجبت من الهجوم الشديد والانتقادات غير المبررة فى بداية البطولة، والحديث اليومى عن مرور اليوم دون تحقيق ميداليات، وهذا تقييم خاطئ لأن الأساس فى التقييم هو الانتظار للنهاية، وما حدث كان إطلاق أحكام قبل المداولة."

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية، "هناك مجهودات كبيرة بذلت من الجميع، سواء إداريين أو مدربين أو لاعبين، وأتعجب من الانتقادات الكبيرة التى وجهت إلينا فى البداية، وبعد ختام البطولة يمكننا القول إنها لم تكن انتقادات من أجل البناء والتقدم، بل كانت لأغراض أخرى."

ووجه حطب الشرك للإدارة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكبير للرياضة ومساندته لكل اللاعبين وليس أصحاب الميداليات فقط، ووضح توجهه عندما احتفل بلاعبي منتخب اليد عقب الحصول على المركز السابع ببطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وحل المهندس هشام حطب ضيفًا على تلفزيون الخليج 365 مع الزميل أحمد عصام في تغطية خاصة لختام مشاركات البعثة المصرية في طوكيو حيث سطرت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، تاريخا غير مسبوق في سابق مشاركاتها فى الدورات الأولمبية، خاصة أن تحقيق مصر 6 ميداليات لم يحدث منذ عام 1928 وهى أول دورة تحصل البعثة المصرية فيها على ميداليات.

وحصدت البعثة 6 ميداليات، ذهبية فريال أشرف فى الكاراتيه والميدالية الفضية لأحمد الجندى فى الخماسى الحديث و4 ميداليات برونزية عن طريق هداية ملاك لاعبة التايكوندو وسيف عيسى بطل التايكوندو، ثم محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه.